俳優の風間俊介が、7日に更新されたテレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜深0：12〜）の公式SNSに登場。さまざまなコーディネートに身を包んだオフショットを公開した。【写真】「アイドル風間くん」多彩なコーデを着こなした風間俊介同ドラマの原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボ