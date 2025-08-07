お笑いコンビ・ロッチ（中岡創一・コカドケンタロウ）が、7日放送のニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月〜金曜前11：30）に、夏休み中のナイツに代わって出演。中岡が、7月に日本テレビ系謎解き冒険バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』（後7：00〜後8：54）のロケ中に負傷した腰のケガについて語った。【写真】「ワイルド！」無精ひげの近影ショットを披露した中岡中岡は7月7日、『イッテQ！』ベトナムで