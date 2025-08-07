【漫画】この漫画をはじめから読む「お母ちゃんに会いたい」みなが貧しかった戦前に、当たり前の幸せを願った6歳の少女キヨ。親に捨てられ、養母にいじめられ、ようやく結婚で家を出られたと思いきや、今度は男尊女卑の夫に悩まされることに。壮絶な人生を送った彼女はなぜ幸せになれたのでしょうか？筆者の尊敬する祖母・キヨさんの人生を描きおろした奇跡の実話マンガ『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』