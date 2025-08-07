7日午後0時半すぎ、航空自衛隊のF2戦闘機が茨城県沖で墜落しました。パイロットは緊急脱出して救助され、無事でした。航空自衛隊によりますと、訓練中の百里基地所属のF2戦闘機1機が茨城県沖で墜落しました。戦闘機は1人乗りで、パイロットは墜落前に緊急脱出して、すでに救助され、目立ったケガはないということです。航空自衛隊をめぐっては、今年5月に愛知県でT4練習機が墜落し、搭乗員2人が死亡しています。