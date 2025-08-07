元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄さんが2025年8月7日（6日深夜）に投稿したXでの「意味深な一文」に対し、SNS上では「急にどうした？」「何があった？」と困惑とする声が相次いでいる。「どうしたどうした」直近の投稿では、雑誌やドラマ、イベントなどを告知していた森さん。8月4日は、頬を膨らませた自身の写真とともに「また1週間頑張りましょうみなさま」とコメントし、「かわいい」「1週間頑張ろう！」などの声が