北米プロアイスホッケーNHLの2部に相当するAHLのレインは6日、FW磯谷建汰（20）と2年契約を結んだと発表した。レインはNHLキングズ傘下のチーム。長野県出身の磯谷は、昨季は北米の20歳以下のジュニアリーグでプレーしていた。（共同）