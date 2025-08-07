７日午後０時３５分頃、茨城県沖の太平洋上空で、訓練飛行中だった航空自衛隊の「Ｆ２」戦闘機が墜落した。搭乗していたパイロット１人は緊急脱出して無事だった。船舶などへの被害は確認されていないという。空自によると、事故機は同日午前１１時４５分頃、２機編隊で百里基地（茨城県小美玉市）を離陸。同基地に所属する別のＦ２（２機）や救難機（１機）、救難ヘリコプター（１機）の計６機で、空中戦などの訓練をしていた