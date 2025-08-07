Ｊ１横浜Ｍにイングランド３部リーグのカーディフから約１年半ぶりに復帰したＤＦ角田涼太朗（２６）が７日、神奈川県横須賀市で加入会見を行った。決断にあたり「人生の中でも１、２の分岐点だと思っていた」と大きな葛藤があったことを明かした。古巣からのオファーに「もちろんうれしかったです。必要としてくれることがやっぱり選手としては幸せなことなので」と振り返った角田。だが、決して簡単な決断ではなかったといい