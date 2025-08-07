ＫＹＣＯＭホールディングス [東証Ｓ] が8月7日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比10.9％減の8200万円に減り、4-9月期(上期)計画の2億円に対する進捗率は41.0％となり、5年平均の39.9％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.0％→3.8％に悪化した。 株探ニュース