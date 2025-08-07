ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」にて、人気のポケモンカードの抽選販売が実施されます。抽選応募受付期間は、2025年8月8日16時0分から19日16時59分までです。対象商品は複数あります。8月1日発売の新作も！対象商品、購入期間、発送時期は以下の通りです。＜ポケモンカードゲーム スカーレット＆バイオレット 拡張パック「ブラックボルト」「ホワイトフレア」関連商品＞・ポケモンカードゲ