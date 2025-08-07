¡Ø¥Þ¥¸¥ì¥¹ÍÄ»ù¤È¥â¥ó¥ÚÇ­¸ýÃ£¼Ô¤ÊÌ¼¤È²áÊÝ¸î¤¹¤®¤ëÇ­¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¡Ù¡Ê¤³¤Ð¤ó/KADOKAWA¡ËÂè13²ó¡ÚÁ´13²ó¡Û¡Ø¥Þ¥¸¥ì¥¹ÍÄ»ù¤È¥â¥ó¥ÚÇ­ ¸ýÃ£¼Ô¤ÊÌ¼¤È²áÊÝ¸î¤¹¤®¤ëÇ­¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ï ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à»ô¤¤Ç­¤¬4ºÐÌ¼¤Î¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¡É²½!? Âç¿Í´éÉé¤±¤Î·É¸ì¤òÁà¤ê¿¿´é¤ÇÊÖÅú¤·¤Æ¤¯¤ëÌ¼¡¦¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤¤¤Ä¤â·ã½Å¤Ê°¦¾ð¤òÃí¤°²áÊÝ¸î¤ÊÇ­¡¦¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ã½Å¥á¥ó¥Ø¥é°¦¾ð¤òÃø¼Ô¤ËÃí¤°Ç­¡¦¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¡£1¿Í