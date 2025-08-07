５日、基調講演を行う海爾集団創業者でグループ董事局名誉主席の張瑞敏氏。（東京＝新華社記者／岳晨星）【新華社東京8月7日】中国独自の経営モデル「人単合一」を研究する日本拠点のセンターが5日、東京で開所した。中国企業の経営思想を海外に広める上で、重要な一歩となった。開所式には、中国家電大手ハイアール創業者でグループ董事局名誉主席の張瑞敏（ちょう・ずいびん）氏や、在日中国大使館の羅暁梅（ら・ぎょうば