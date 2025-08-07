浙江省杭州市で開催された第３回世界デジタル貿易博覧会で、「黒神話：悟空」のブースでゲームを試遊する来場者。（資料写真、杭州＝新華社記者／薛臣）【新華社上海8月7日】中国音像・デジタル出版協会はこのほど、上海市で開かれた中国国際デジタル娯楽産業大会ハイレベルフォーラムで、「2025年1〜6月中国ゲーム産業報告」を発表した。ゲーム市場の1〜6月の実質売上高は前年同期比14.1％増の1680億元（1元＝約21円）に上り、