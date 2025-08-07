サンフロンティア不動産 [東証Ｐ] が8月7日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の57.8億円に急拡大し、通期計画の225億円に対する進捗率は25.7％に達したものの、5年平均の33.7％を下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の18.1％→22.0％に上昇した。 株探ニュース