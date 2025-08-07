女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は８日に、第９５話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）嵩（北村匠海）はカフェで打ち合わせをしていた手嶌治虫（眞栄田郷敦）に声をかけられる。いたたまれない気持ちで会社に戻った嵩は、意を決して退職届を提出する。一方のぶ（今田美桜）は、鉄子（戸田恵子）に意見して怒らせてしまう。落ち込ん