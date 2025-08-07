エーアンドエーマテリアル [東証Ｓ] が8月7日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比61.2％減の7100万円に大きく落ち込み、4-9月期(上期)計画の7億円に対する進捗率は10.1％にとどまり、5年平均の25.1％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.8％→1.1％に悪化した。 株探ニュース