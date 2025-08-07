近年、その美貌の進化にともなう “ビジュ変” が、しばしば話題になる歌手の氷川きよしが、7月6日までにInstagramを更新。《日焼け止めたっぷり塗ってプールにドヴォーン》の一文とともに、プールでの近影を公開したのだが、ネット上では氷川が着ていた水着の形状に注目が集まっている。「サンバイザーをかぶって、プールサイドでの決めカットを披露した氷川さんは、デコルテ部分や美肌が露わな、ショルダータイプの黒い水着