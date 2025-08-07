【山粼武司 これが俺の生きる道】#10【前回を読む】落合博満さんと初キャンプでまさかの相部屋、すこぶる憂鬱だった1カ月間の一部始終プロ1年目の1987年、沖縄・石川の一軍キャンプに同行した。就任したばかりの星野仙一監督が抜擢してくれた。落合博満さんの部屋子になり、約1カ月を過ごしたのだが、練習の内容はというと……まったくといっていいほど覚えていない。ただ、主力と若手の格差に関しては、嫌というほど味