【仰天野球㊙史】#32【仰天野球㊙史】川上哲治から長嶋茂雄へ…プロ野球主役の座の交代を告げた「神様のスクイズ」「えっ？」「おっ！」相手チームの監督と審判が目を丸くした。試合開始30分前、両軍監督が先発メンバー表を持ってホームベースに行き、それを審判に提出、相手と交換するおなじみの光景だが、裏面史に残る出来事が起きたのは、1962（昭和37）年9月22日、川崎球場でのことだった。大洋の三原脩監督