去年（2024年）、初めて「南海トラフ地震臨時情報」が発表されてから、あす（8日）で1年となります。当時、自治体や事業者によって対応が分かれるなど混乱があったことを踏まえ、政府は防災対応のガイドラインを改訂し、きょう（7日）、公表しました。去年8月8日に臨時情報「巨大地震注意」が初めて発表された際には、海水浴場の閉鎖や花火大会の延期や中止が相次いだことを受け、新たなガイドラインでは「状況に応じて防災対応を