東京・調布市で線路近くの木が倒れ、走行中の京王線の列車とぶつかりました。現在、上下線の一部区間で運転を見合わせています。【映像】現場の様子京王電鉄などによりますと、7日午後0時ごろ、京王線のつつじヶ丘駅から仙川駅の間で線路近くの木が倒れ、走行中の電車と接触しました。運転席のガラスが割れたとみられていますが、けが人はいないということです。この影響で現在、桜上水駅からつつじヶ丘駅間の上下線で運転を