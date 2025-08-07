群馬県渋川市の化学工場で爆発火災があり、20代の男性従業員が死亡しました。【映像】現場の様子7日午前4時半すぎ、渋川市の関東電化工業渋川工場で職員から「工場火災が起きた。建屋の一部が爆発した」などと通報がありました。警察と消防によりますと、工場内部の機械が設置された建屋で爆発が起きたということです。約4時間後に火は消し止められましたが、20代の男性従業員が意識不明の状態で病院に搬送され、その後、