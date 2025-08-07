日本時間１５時００分にスウェーデン消費者物価指数（CPI）（速報値）（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（速報値）（7月）15:00 予想0.4%前回0.5%（前月比) 予想1.0%前回0.7%（前年比) 予想0.4%前回0.5%（除く住宅ローン・前月比) 予想3.1%前回2.8%（除く住宅ローン・前年比)