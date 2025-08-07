グローリー [東証Ｐ] が8月7日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比87.3％減の12.2億円に大きく落ち込んだ。 併せて、4-9月期(上期)の同利益を従来予想の48億円→43億円(前年同期は143億円)に10.4％下方修正し、減益率が66.6％減→70.1％減に拡大する見通しとなった。 なお、通期の同利益を従来予想の195億円(前期は284億円)を据え置いた。 直近3ヵ月の実績で