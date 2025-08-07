2018年平昌オリンピック（五輪）スピードスケート女子で2冠の〓木菜那さん（33）が6日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。恋愛事情を赤裸々に語った。オードリー若林正恭から「スポーツ選手がいいなっていうのと、じゃない人がいいなっていうのって、自分でわかっているもんですか？」と質問され、〓木さんは「前に付き合ってた人がアスリートだったんですけど、信念と信念がぶつかっちゃったと