妙高市で7日、県道を走行していた観光バスとバンタイプの普通貨物自動車がすれ違う際に接触する事故がありました。事故があったのは妙高市杉野沢の県道39号です。警察によりますと7日午前8時すぎ、妙高市の県道で観光バスと普通貨物自動車がすれ違う際に、接触しました。この事故で普通貨物自動車を運転していた40代の男性が右手に痛みを訴えていて軽傷ということです。観光バスを運転していた50代男性や乗客にけがはありませんで