8月がさらにアツくなる！巨人コーチの息子の注目スラッガー／?金農旋風?再来を狙うスターの弟／秋春に続き日本一を狙う横浜元巨人・古城茂幸の息子、花巻東・古城大翔今大会の注目スラッガーは、元巨人の古城(ふるき)茂幸氏を父に持つ花巻東の古城大翔(だいと)（２年）だ。これだけ左の好投手が揃うとなれば、岩手大会で.524 の打率を残した古城のような右の大砲が脚光を浴びることもあるだろう。木製バットを手にして打席に入る古