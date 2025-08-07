エスペック [東証Ｐ] が8月7日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比69.1％減の3.4億円に大きく落ち込み、4-9月期(上期)計画の34.5億円に対する進捗率は10.0％にとどまり、5年平均の23.8％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.7％→2.7％に大幅悪化した。 株探ニュース