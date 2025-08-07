石油資源開発が後場上げ幅を拡大している。午後２時ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を２８０億円から３１０億円（前期比５０．０％減）へ、純利益を３００億円から３３０億円（同５９．３％減）へ上方修正したことが好感されている。 子会社だったジャペックスエネルギーを売却したことによる石油製品などの販売量減少を見込むことで、売上高は３３２４億円から３３００億円（同１５．２％減）へ