アイ・オー・データ機器は8月6日に、USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）に対応した、USB Type-C接続の小型外付けSSD「SSPJ-UTC」シリーズを発売した。価格は、容量256GBの「SSPJ-UTC256」が7700円、容量512GBの「SSPJ-UTC512」が1万3200円で、どちらも9月上旬の出荷を予定している。●スマホとPCの両方で使いやすい「SSPJ-UTC」シリーズは、PCやスマートフォンに接続した際の出っ張りを約8.5mmに抑えており、引っかかって抜けてしまう