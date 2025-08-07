フジクラが後場に急騰。上場来高値を連日で更新した。同社は７日午後２時、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の最終利益予想は従来の見通しから１３０億円増額して１０３０億円（前期比１３．０％増）に引き上げた。減益予想から一転して前期に続き過去最高益の更新を計画。生成ＡＩの普及に伴い、データセンター向けの需要が伸長する。年間配当