巨人の吉川尚輝選手が7日、ジャイアンツ球場にて、軽めのダッシュとキャッチボール、ノックを外で行うと、ティー打撃を再開し、故障後初めてバットを振りました。練習後、体の調子について「できることは少しずつ増えてきたので、強度を上げてこれからやっていきたい。今日初めてバット振ったので軽くしか振っていないんですけど、量だったりをトレーナーさんと相談しながら」と答えた吉川選手。「早く戻れるのが一番」と話しつつ