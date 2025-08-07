ＳＢＩホールディングスが３日続伸し年初来高値を更新した。大和証券は６日、同社株の投資判断「２（アウトパフォーム）」を継続し、目標株価を４５００円から６３００円に引き上げた。同証券では、２６年３月期の純利益予想を１３００億円から２８００億円に増額した。第１四半期決算での公正価値評価の貢献や住信ＳＢＩネット銀行の関連会社売却益、韓国・教保生命保険にかかる負ののれん発生益などを織り込んだ。