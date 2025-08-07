午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９３１、値下がり銘柄数は６２７、変わらずは６２銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に電気・ガス、倉庫・運輸、銀行、証券・商品など。値下がりで目立つのは輸送用機器、精密機器、ゴム製品など。 出所：MINKABU PRESS