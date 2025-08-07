熊本大学病院（熊本市）に、がん患者ら向けの福祉ネイルサロンがオープンした。見栄えをよくするだけでなく、抗がん剤治療の影響で弱った爪を補強する効果も兼ねており、発案した同病院の皮膚科医・福島聡さん（５１）は「患者さんの総合的な癒やしの場にしたい」と意気込む。日本保健福祉ネイリスト協会によると、病院内での開設は全国初という。（中村由加里）「えー、すごい。びくびく生活してたから」――。サロン内に、女