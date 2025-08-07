高田聖子 高田聖子らが出演する舞台『お梅は呪いたい』が2026年2月から東京・名古屋で上演される。 「お梅は呪いたい」(祥伝社)は芸人より転身した作家 藤崎 翔の書下ろし人気シリーズ。笑いと涙のオカルトハートフルコメディだ。本作がカムカムミニキーナの松村武の上演台本・演出で2026年2月に舞台化される。 戦国時代に猛威を振るった呪いの日本人形「お梅」を演じるのは、劇団☆新感線の高田聖子。不気