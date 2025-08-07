大同生命SV.LEAGUE MENのウルフドッグス名古屋は7日、『ウルドBEACH CAMP No.1ペア決定戦』の開催を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 昨年に引き続き行われる本イベントは、2025年9月19日（金）～ 9月21日（日）に開催されるビーチバレーの大会「BVT1名古屋大会」への出場権をかけた、WD名古屋所属選手の予選会だ。 開催日時は2025年9月6日（土）15:30～18:30、名城公園内IGアリー