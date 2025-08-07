タレントのホラン千秋が7日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ハリセンボン＆ホラン千秋ザ・ラジオショー」（午後1時）に出演。人付き合いがなくなっていく理由を語った。「ナイツザ・ラジオショー」のパーソナリティーを務めるナイツが夏休みのため、この日はハリセンボンとともに代打出演した。オープニングトークで自炊の話題に。近藤春菜が「食材をあまらせちゃう」と悩みを語ると、この日局に弁当を持参していた自