■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）8/4、NYダウ＋585ドル高、44,173ドル2）8/5、NYダウ▲61ドル安、44,111ドル3）8/6、NYダウ＋81ドル高、44,193ドル【前回は】相場展望8月4日号米国株: 決算発表が終了、好材料出尽くし⇒8/1、米国株は総崩れ日本株: 昨年夏の急落を思い出す流れ、警戒したい●2．米国株：トランプ関税の米国経済と雇用へのマイナス局面が顕在化を示し始めた1）金利低下予想で米国株式相場は堅調