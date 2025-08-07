四天王寺大学は、四天王寺小学校と、両校の教員が連携・協働し、小学校低学年児童が好きな時間・場所で楽しく防災を学べる無料アプリ「ぼうさいキッズ」を開発しました。 四天王寺大学「ぼうさいキッズ」  対象：小学校低学年児童(全国の児童に活用可能)利用方法：WEBサイトからアクセス・利用可能リリース日：2025年9月1日価格：無料 四天王寺大学は、四天王寺小学校(所在地：大阪府藤井寺市、