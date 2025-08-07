今後30年以内に80パーセント程度の確率で発生するとされる南海トラフ巨大地震。そのリスクが高まっているとして注意を呼びかける「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」が去年8月に初めて発表されてから、8日で1年です。内閣府は7日、情報発表時の防災対応について新たなガイドラインを公表しました。■「どう対応すれば良いの？」初めての“南海トラフ臨時情報”各地で混乱も…2024年の8月8日午後5時ごろ、日向灘でマグニチ