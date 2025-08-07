浦和学院を指揮して2013年センバツを制した森士前監督（61）が、「ABEMAニュース」に出演。来春から高校野球で導入が決まったDH制についてメリット、デメリットを解説した。森氏はDH制導入の賛否について「私が浦和学院の監督であれば賛成派ですね」ときっぱり。その理由について1人でも多く試合の出場機会を与えられ、打力向上の面でも有効と説明した。一方でデメリットについては「部員数の少ない学校はやりくりを求めら