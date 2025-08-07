最近はアーセナルを筆頭に、セットプレイの強化に力を入れるチームが増えてきた。セットプレイ専門のコーチを抱えるクラブも増え、常に研究が進められている。その動きから英『BBC』は、第2、第3のロリー・デラップが誕生する日も近いのではないかと『スローイング』の可能性に注目している。ロリー・デラップといえば、ストーク・シティなどで活躍したロングスローの名手だ。学生時代にやり投げ選手だったこともあり、デラップは