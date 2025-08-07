中国からアメリカ向けの7月の輸出額は、21.7％減少し、前の月よりもマイナス幅は拡大しました。中国税関当局によりますと、7月のアメリカ向けの輸出額は、前の年の同じ月に比べて、マイナス21.7％の358億ドル＝およそ5兆2840億円となりました。（1ドル＝147.6円）4カ月連続でマイナスとなり、6月のマイナス16.1％から減少幅は拡大しています。また、輸入額は、マイナス18.9％の120億ドル＝およそ1兆7700億円となり、輸出から輸入を