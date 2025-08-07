2023-24シーズンにはプレミアリーグで19ゴール8アシストを記録するなど数字を大幅に伸ばしたマンチェスター・シティMFフィル・フォーデンだが、昨季は7ゴール2アシストと失速。チームの調子も上がらず、悔しいシーズンとなってしまった。イングランド代表でもコール・パルマーが急成長し、フォーデンの立ち位置は怪しいものになってきている。フォーデンは再び評価を取り戻せるだろうか。今夏には攻撃の要と言える存在だったMFケビ