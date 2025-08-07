今夏にアタランタを離れたコロンビアのベテランFWファン・クアドラードは、セリエA昇格組であるACピサへの加入が決まっている。フィオレンティーナやユヴェントス、チェルシーなどでプレイしてきたクアドラードも37歳。大ベテランと呼べる年齢となり、残りのキャリアは限られているか。そんなクアドラードが目指すのは、コロンビア代表としての2026ワールドカップ出場だ。2026ワールドカップ南米予選ではやや苦戦気味だが、昨夏の