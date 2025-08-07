37歳のベテランサイドプレイヤーは来季もセリエAでプレイするようだ。6日、セリエAのピサFCは37歳のコロンビア代表MFファン・クアドラードの獲得を正式に発表した。これまでフィオレンティーナやチェルシー、ユヴェントス、インテルなど数々のビッグクラブで活躍を続けてきたクアドラード。昨夏に加入したアタランタでは怪我がありながらも公式戦32試合に出場し、3アシストと37歳ながらも存在感を見せた。そんなクアドラードだが昨