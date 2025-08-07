日本空港ビルデングは、羽田空港第1ターミナル地下1階のフードコートを新たな食のゾーン「Sora Chika（ソラチカ）」として、9月10日にリニューアルオープンする。フードコートエリアには、和・洋・中、スイーツ、サラダ、バーなど、弁当や総菜などの購入など、多様なニーズに応える12店舗を設ける。ゆったり過ごせる広々とした空間で、モバイルオーダーの導入やデイタイムとナイトタイムで照明を変化させるなど、空間づくりにもこ