ÇÐÍ¥¤Îº£°æÎµÂÀÏº¡Ê20¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡×¡Ê9·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£°æ¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤ò½éÈäÏª¡£¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¹ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶»¤Ë´¬¤¯ÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¤òÃå¤±¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤ÈÂç¤­¤ÊÇï¼ê¤¬´¬¤­µ¯¤³¤Ã¤¿¡£º£°æ¤Ï¡Ö¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Ç¤¹¡£¼ê¿Ì¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤â¡¢´ÑµÒ¤Î²¹¤«¤¤È¿±þ¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿