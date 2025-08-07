【モデルプレス＝2025/08/07】タレントの金久保芽衣（29）が、第1子を出産したことがわかった。所属事務所・KAMPAIより発表された。【写真】金久保芽衣、子どもの写真公開◆金久保芽衣、第1子出産を発表所属事務所は「この度、所属の金久保芽衣が第一子を無事出産いたしましたことをご報告申し上げます。母子ともに健康で、現在は安静に過ごしております」と発表。また「妊娠中は体調を最優先に考え、本人とも相談の上、公表は控え